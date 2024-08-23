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Общий вес изъятой рыбы, добыча которой в нерестовый период запрещена, превысил 15 кг. Фото пресс-службы МВД по Республике Бурятия

Попавший в сети омуль принес рыболову проблемы

У жителя Кабанского района Бурятии полиция обнаружила в багажнике машины нерестовую рыбу, среди которой был и байкальский омуль. Размер нанесенного ущерба превысил 80 тыс. рублей.

Автомобиль остановили сотрудники ГИБДД в рамках операции «Путина» недалеко от села Ранжурово. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе МВД по Республике Бурятия, мужчина рыбачил на Байкале в районе села Посольское при помощи моторной лодки и сетей. В улов попали омуль, хариус и плотва. Общий вес рыбы, добыча которой в нерестовый период запрещена, составил более 15 кг.

Как рассказал задержанный, он ловил рыбу для личного потребления и не рассчитывал, что в сети попадется именно омуль. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (нелегальная добыча водных биоресурсов).

Полицейские изъяли машину, лодку с мотором, орудия добычи, резиновый полукомбинезон, сапоги и улов.

В региональном МВД напомнили об ограничениях на вылов омуля. До 15 ноября в республике в нерестовый период традиционно проводится операция «Путина».

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Fishnews

  • Общий вес изъятой рыбы, добыча которой в нерестовый период запрещена, превысил 15 кг. Фото пресс-службы МВД по Республике Бурятия
  • Рыбу мужчина поймал на Байкале при помощи лодки с мотором и сетей. Фото пресс-службы МВД по Республике Бурятия
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