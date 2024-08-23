Минтай, крабы и терпуги прошли корректировку ОДУ

Минсельхоз внес изменения в общий допустимый улов на 2024 г. Корректировки предусмотрены по терпугам Берингова моря и Курил, камчатскому и синему крабам в Охотском море, минтаю в Японском море.

Изменения в ОДУ внесены приказом Министерства сельского хозяйства от 16 августа 2024 г. № 475, сообщает корреспондент Fishnews.

Общий допустимый улов терпугов на нынешний год увеличен в Карагинской подзоне с 1,06 тыс. тонн до 4,76 тыс. тонн, в Петропавловско-Командорской подзоне — с 5,4 тыс. тонн до 11,7 тыс. тонн. В Северо-Курильской зоне специалисты посчитали возможным увеличить изъятие этого ресурса с 14,4 тыс. тонн до 25,6 тыс. тонн, в Южно-Курильской зоне — 3,9 тыс. тонн до 6,9 тыс. тонн.

ОДУ камчатского краба в Западно-Камчатской подзоне поднят с 13,584 тыс. тонн до 14,437 тыс. тонн, в Камчатско-Курильской зоне снижен с 1,429 тыс. тонн до 0,576 тыс. тонн. Таким образом, произошло перераспределение между подзонами. Допустимый улов синего краба в Западно-Камчатской подзоне вырос с 2,449 тыс. тонн до 2,841 тыс. тонн.

По минтаю Западно-Сахалинской подзоны предусмотрено увеличение ОДУ с 24,5 тыс. тонн до 35 тыс. тонн.

Росрыболовство уже распределило объемы по видам квот, а также по пользователям.

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