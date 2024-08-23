Минпромторг выпустил документ для цифровой маркировки консервов

Министерство промышленности и торговли утвердило типовую форму договора на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки участникам оборота отдельных видов консервированных продуктов.

Типовая форма определена приказом ведомства от 22 июля 2024 г. № 3303, сообщает корреспондент Fishnews. Документ вступит в силу с 1 сентября — с этого же времени участникам оборота необходимо будет подать заявление о регистрации в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Напомним, что обязательная цифровая маркировка вводится в том числе и для рыбных консервов.

Приказ устанавливает типовую форму договора между участником оборота и ООО «Оператор-ЦРПТ». Это компания определена оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации.

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