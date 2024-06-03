Рыбные консервы присоединяются к обязательной цифровой маркировке

Правительство утвердило правила маркировки средствами идентификации консервированных продуктов. Новое требование распространяется в том числе на рыбные консервы.

Правила маркировки отдельных видов консервированных продуктов, упакованных в потребительскую маркировку, средствами идентификации предусмотрены постановлением правительства от 27 мая 2024 г. № 677.

С 1 сентября 2024 г. участникам оборота необходимо будет подать заявление о регистрации в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Для разных категорий консервированной продукции предусмотрены разные сроки, с которых средства идентификации должны наноситься на упаковку. Для консервов из рыбы и морепродуктов это 1 декабря 2024 г., сообщает корреспондент Fishnews. Речь идет о товарах, относящихся к кодам ТН ВЭД ЕАЭС 1604 (кроме 1604 31 000 0, 1604 32 001 0), 1605 (кроме 1605 21 100 0, 1605 21 900 0), 2104 20 00 и кодам ОКВЭД 10.20.25.110, 10.20.25.190, 10.20.26.119, 10.20.26.120, 10.20.34.110, 10.20.34.120, 10.86.10.510, 10.86.10.590.

Напомним, что с февраля по август 2024 г. проводится эксперимент по цифровой маркировке в системе «Честный знак» рыбных консервов. Также уже введены такие требования по лососевой и осетровой икре.

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