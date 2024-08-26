Список подведомственных организаций Росрыболовства обновили

Правительство актуализировало список учреждений и унитарных предприятий, находящихся в ведении Росрыболовства. Учтены серьезные реорганизации последних лет.

Актуальный перечень федеральных государственных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Росрыболовству, утвержден распоряжением правительства от 23 августа 2024 г. № 2287.

Как сообщает корреспондент Fishnews, новый список отражает такие изменения, как объединение рыбохозяйственных институтов в системе ВНИРО, а организаций по искусственному воспроизводству водных биоресурсов — в систему Главрыбвода. За это время успело произойти и объединение отраслевых колледжей и техникумов с университетами.

Сейчас в ведении Федерального агентства по рыболовства 10 федеральных государственных учреждений: рыбохозяйственные вузы в разных регионах, Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биоресурсов (Главрыбвод), Северный и Дальневосточный экспедиционные отряды аварийно-спасательных работ, Центр системы мониторинга рыболовства (ЦСМС) — и 1 ФГУП — «Национальные рыбные ресурсы» (Нацрыбресурс).

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