Дело о «краснокнижных» деликатесах заслушают в Хабаровском крае

В Хабаровском крае перед судом предстанут двое местных жителей, которым инкриминируют скупку продукции из осетровых и попытку перепродать ее на западе России. По данным правоохранителей, изъято около 14 тонн «краснокнижных» рыб и более 800 кг черной икры.

Фигуранты обвиняются по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, их частей и дериватов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, с января по ноябрь прошлого года трое мужчин вступили в сговор и купили в северных районах Хабаровского края туши рыбы и икру калуги и амурских осетров. Деликатесы перевозили и хранили для дальнейшей перепродажи в западных регионах страны.

Третий участник группы объявлен в розыск. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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