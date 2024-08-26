Рыба продолжит вывозиться со ставкой 4,5%

Минэкономразвития опубликовало информацию о ставке таможенной пошлины на экспорт определенных правительством товаров на сентябрь 2024 г.

Ставка пошлины на вывоз товаров, определенных постановлением правительства Российской Федерации от 21 сентября 2023 г. № 1538, составит 4,5% от таможенной стоимости, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что гибкие экспортные пошлины, привязанные к курсу доллара к рублю, используются в том числе для торговли рыбной продукцией. В июле и августе ставка также составляла 4,5%.

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