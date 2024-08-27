Дело о господдержке рыболовной компании рассмотрели в Севастополе

В Севастополе арбитраж указал на недопустимость формального подхода при требовании возврата рыбацкой субсидии от компании, освоившей целевой показатель по вылову на 95%. Суд отметил добросовестность предприятия и объективные причины недолова.

Арбитражный суд Севастополя рассмотрел иск местной рыболовецкой компании к городскому департаменту сельского хозяйства и потребительского рынка об отмене требования возврата субсидии.

Напомним, в городе была принята госпрограмма «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов Севастополя», предусматривающая субсидирование части затрат на промышленное рыболовство и рыбопереработку.

Как следует из материалов дела, по этой программе в 2023 г. субсидию в 3,4 млн рублей получила компания, позднее ставшая истцом в арбитраже. По условиям договора, предприятие обязалось к концу 2023 г. освоить 2,5 тыс. тонн рыбы.

Однако к назначенному сроку компания фактически добыла 2,37 тыс. тонн, то есть около 95%. В связи с этим департамент направил ей требование о возврате субсидии в полном объеме, сообщает корреспондент Fishnews.

В суде было озвучено, что 26-27 ноября 2023 г. у берегов Республики Крым и Севастополя прошел шторм, который признали чрезвычайной ситуаций. В результате шторма пострадало единственное судно СРТМ-К, которое вело промысел для компании. На основании письма департамента предприятие подготовило пакет документов для оценки ущерба судну. С учетом времени, потраченного на фиксацию урона, компания потеряла не менее 5-7 суток промыслового времени, пришедшегося на начало зимней хамсовой путины.

Кроме того предприятие несло потери промыслового времени из-за запретов на выход в море, устанавливаемых капитаном порта, а также запретов в связи с проведением стрельб. Эти обстоятельства помешали полностью выполнить условия договора.

Рассматривая материалы дела, арбитраж указал на недопустимость формального подхода при разрешении подобных споров. Суд оценил действия рыболовецкой компании как добросовестные, а причины неполного достижения результатов субсидирования посчитал объективными. Суд удовлетворил иск о недействительности требования департамента возврата субсидии на 3,2 млн рублей (то есть около 95%) — пропорционально освоению целевого показателя.

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