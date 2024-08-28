Климатические перемены сказываются на рыбе Черного моря

В Черном море ведет климатические и гидрометеорологические исследования Азово-Черноморский филиал ВНИРО (АзНИИРХ). Ученые отмечают, что изменения климата прямо и косвенно влияют на рыбохозяйственную обстановку.

Потепление климата привело к существенным изменениям состояния Черного моря. Среднегодовая температура верхнего слоя вод за последние тридцать лет, прошедшие с момента начала заметного и устойчивого потепления, увеличилась на 2-2,5°С.

Рост температуры, действуя однонаправленно с уменьшением ветровой нагрузки на поверхность моря, приводит к изменениям основных гидрологических и гидрохимических параметров верхнего (150-200–метрового) слоя воды. Заметно уменьшилась толщина верхнего однородного слоя и холодного промежуточного слоя. Это привело к уменьшению глубины проникновения зимней конвекции, влияющей на всю гидрологию Черного моря, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

В последние годы температура воды в холодном промежуточном слое не опускается ниже 8,6°С. Особенно ярко проявился подъем границы сероводородного слоя. Сейчас кислород крайне редко встречается в значимых концентрациях на глубинах более 125 м. В поверхностном слое Черного моря накоплению кислорода в необходимой концентрации препятствуют высокие значения температуры воды.

В связи с уменьшением стока рек, повышением испаряемости с поверхности моря, вызванной потеплением как воздуха, так и воды, происходит увеличение солености поверхностного слоя Черного моря. Рост солености в различных его районах за 2019-2022 гг. составил 0,2-0,4‰. И соленость растет не только в приповерхностном слое воды, отмечают специалисты.

Для интенсификации течений, роста волн важна не только скорость приземного ветра, но и постоянство направления ветра. Однако в конце прошлого века продолжительность естественных синоптических периодов в атмосфере составляла 6-8, а иногда и более 10 суток, а в последние годы трое-пятеро суток. Региональные изменения в атмосфере формируются как часть изменяющейся глобальной атмосферы.

Все эти проблемы являются объектом пристального внимания исследователей АзНИИРХ. Возросший в последнее десятилетие объем доступной океанографической и метеорологической информации, полученной в том числе с помощью современных измерительных средств, дает возможность исследовать климатическую изменчивость в Черном море на вековом временном интервале, обратили внимание в филиале.

Происходящие климатические изменения оказывают непосредственные и косвенные влияния на ихтиофауну Черного моря. Так, с процессом глобального потепления в конце 1980-х — начале 1990-х гг. была связана катастрофической мощности вспышка численности гребневика мнемиопсиса, от которой пострадали в первую очередь запасы хамсы.

Продолжение потепления в последние два десятилетия привело к смещению на север ареалов зимовки и промысла черноморской хамсы. Это пример положительного воздействия, так как запасы хамсы стали более доступны отечественным рыбакам у берегов Крыма, заметили ученые.

Отрицательным воздействием климатических изменений является ухудшение условий для холодолюбивого шпрота. Эти изменения требуют пересмотра ранее установленной связи атмосферных переносов с апвеллингами (подъемами глубинных вод) и промыслом шпрота.

Для детального изучения происходящих процессов и прогнозирования их влияния на рыбохозяйственную обстановку в будущем АзНИИРХ осуществляет комплекс мероприятий, включая работы, запланированные в рамках Большой Черноморской экспедиции.

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