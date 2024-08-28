В Приморье господдержку рыбной отрасли теснее «привяжут» к зарплатам

В Приморском крае собираются обновить порядок субсидирования предприятий рыбопереработки и аквакультуры. Предполагается уточнить один из целевых показателей эффективности господдержки — обеспечение заработной платы выше средней.

Проекты постановлений регионального правительства подготовило министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края. Документы по аквакультуре и рыбопереработке опубликованы для оценки регулирующего воздействия. Субсидии предполагают выделять на поддержку развития перерабатывающих и холодильных мощностей, а также рыбоводных предприятий.

Проекты устанавливают новый порядок предоставления из краевого бюджета субсидий в 2025-2027 гг. Согласно пояснительным запискам, включен показатель результативности субсидирования — обеспечение уровня зарплат работников не ниже среднего по соответствующему виду деятельности в Приморском крае (по последним данным Росстата на дату обращения за субсидией). Эти изменения инициированы по итогам совещания о повышении заработной платы в регионе.

Как сообщает корреспондент Fishnews, действующий порядок предоставлений субсидий не учитывает свежую статистику по зарплатам. В пояснительных записках отмечено: по данным Приморсктата, среднемесячная начисленная зарплата рыбопереработчиков в первой половине 2024 г. выросла на 38,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. У аквафермеров такой прирост составил 31,3%.

Остальные индикаторы результативности субсидирования — увеличение объемов производства и реализации (только для аквафермеров) продукции, а также отчислений в бюджет.

Господдержка в размере 30% и 80% направлена на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам на приобретение ГСМ, запчастей и материалов для проведения сезонных работ, на приобретение и расселение молоди гидробионтов (для рыбоводов), на закупку нового оборудования и модернизацию производства (для береговых рыбопереработчиков), а также на уплату лизинговых платежей.

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