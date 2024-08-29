Для лососеводов Приморского края создадут новый участок

В Лазовском районе Приморского края планируется сформировать участок под пастбищное лососеводство. Акватория для выращивания кеты будет находиться на реке Черной.

Соответствующее решение принято на заседании региональной комиссии по определению границ рыбоводных участков 27 августа. РВУ выставит на аукцион Приморское территориальное управление Росрыболовства.

Представители рыбохозяйственной науки отмечают, что пастбищное лососеводство является одним из перспективных направлений развития в крае.

«Выращиванием кеты занимаются три частных лососевых рыбоводных завода и два государственных завода, входящие в систему Главрыбвода. Кроме того, отдельные частные предприятия выпускают молодь кеты на свои рыбоводные участки. Ежегодно выпускается более 60 млн штук молоди кеты», — рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Приморья.

По словам заместителя министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов региона Яны Рыжковой, при эффективном использовании краевых водных объектов для выращивания кеты можно добиться ежегодного получения более 10 тыс. тонн продукции.

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