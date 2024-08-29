Замдиректора рыбоводной компании ждет суд за опасный товар

В Астрахани суд рассмотрит дело в отношении заместителя директора рыбоводной организации, обвиняемого в хранении опасной рыбопродукции с целью сбыта. В ходе обысков в складских и производственных помещениях было найдено более 22 тонн такого товара.

Мужчине инкриминируют совершение преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области, фигурант хранил на территории предприятия для дальнейшей продажи свыше 22 тонн продукции из рыбы частиковых пород. Исследования показали, что товар опасен для жизни и здоровья.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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