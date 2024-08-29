Для индустрии водорослей организуют круглый стол в Питере

В рамках Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге впервые состоится круглый стол, посвященный развитию российского рынка водорослей.

Мероприятие, запланированное на 17 сентября, организуют Федеральное агентство по рыболовству, Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии и компания Strategy Partners. Цель круглого стола — помочь отрасли в кратчайшее время нарастить развитие сектора водорослей, сообщили Fishnews в пресс-службе компании — оператора форума и выставки Expo Solutions Group.

Планируется, что производители пищевой и непищевой водорослевой продукции, представители экспертно-аналитических и научно-исследовательских организаций обсудят текущее состояние российского рынка водорослей и препятствия для его развития. Специалисты совместно рассмотрят последние разработки, которые позволят применять инновационные технологии для промысла и производства новых товаров. Внимание также уделят факторам успеха зарубежных предприятий, в том числе из Китая и других стран Азии.

Напомним, седьмые по счету Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia состоятся в Северной столице 17-19 сентября. Местом проведения остается КВЦ «Экспофорум».

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