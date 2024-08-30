Для Берингова моря подготовили обширную экспедиционную программу

Отраслевая наука определила приоритетные направления исследований в Беринговом море и восточном секторе Арктики. До конца года планируется выполнить ряд траловых съемок в ряде ключевых для промысла акваторий.

Комплексная программа исследований Берингова моря и прилегающих вод Арктики была представлена 26 августа на расширенном заседании биологической секции ученого совета Тихоокеанского филиала ВНИРО. Приоритетные направления ресурсных исследований в этом районе на 2024 г. сформированы с учетом дополнительного финансирования, выделенного правительством в начале августа, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

Программа включает донные траловые съемки — на шельфе Западно-Беринговоморской зоны, Чукотской зоны и Карагинской подзоны, на материковых склонах Западно-Беринговоморской зоны и Карагинской подзоны, а также в Чукотском море. В планы ученых входит и тралово-акустическая съемка промысловых скоплений минтая в Западно-Беринговоморской зоне.

Серия экспедиций продолжит многолетние комплексные исследования, которые проводятся для оценки запасов, распределения и особенностей среды обитания важных промысловых объектов, прогнозирования объемов их общего допустимого улова и рекомендуемого вылова. В северо-западной части Берингова моря этим летом уже работает экспедиция НИС «Дмитрий Песков» и НИС «ТИНРО», участники которой ведут мониторинг водных биоресурсов и морских экосистем.

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