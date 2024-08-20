Исследования рыбных запасов поддержат из федерального бюджета

В этом году на развитие различных направлений рыбохозяйственного комплекса из федерального бюджета направят более 700 млн рублей. Большая их часть пойдет на экспедиционные исследования Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Средства выделят в соответствии с распоряжением правительства от 9 августа 2024 г. № 2115.

Федеральное финансирование позволит организовать экспедиции на озере Байкал, а также еще в семи регионах — Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Тюменской областях, Ненецком автономном округе, республиках Карелия и Коми, рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина.

Остальную часть средств направят на проведение капитального и текущего ремонта в филиалах ВНИРО и на капитальный ремонт учебно-морской базы Керченского государственного морского технологического университета.

«Рассчитываем, что такие меры будут способствовать укреплению нашего суверенитета в науке и технологиях и повышению качества подготовки молодых специалистов для рыбохозяйственного комплекса», — отметил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

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