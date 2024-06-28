Рыбакам соберут данные о запасах Берингова моря

НИС «Дмитрий Песков» отправилось в западную часть Берингова моря для комплексной оценки запасов донных видов в летний период. Экспедиция станет первой частью масштабных, почти четырехмесячных работ.

«Всего силами научно-исследовательских судов «Дмитрий Песков» и «ТИНРО» планируется обследовать материковый склон и шельф Берингова моря, провести тралово-акустическую съемку в Беринговом и Чукотском морях», — сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО.

В ТИНРО обратили внимание, что западная часть Берингова моря является одним из основных районов круглогодичного промысла дальневосточных рыбаков. Здесь добываются минтай, сельдь, треска, палтусы, макрурусы, крабы, креветки, командорский кальмар. Запасы донных и придонных видов рыб в Западно-Беринговоморской зоне превышают 1 млн тонн, но их уровень непостоянен, отметили специалисты.

В задачи экспедиции входит сбор и анализ материалов по распределению, размерно-возрастной и половой структуре, размерно-весовой характеристике минтая, трески, камбал, палтусов, крабов и других придонно-пелагических и донных видов рыб и беспозвоночных.

Полученные данные станут основой для оценки запаса и прогнозирования объемов допустимого улова и рекомендуемого вылова на 2026 г. Также собранная информация позволит уточнить оценки запасов, спрогнозированных ОДУ и РВ на 2025 г.

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