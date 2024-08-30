Зауралье приглашает аквафермеров за озерами

В Курганской области объявлен аукцион на восемь озерных участков для пастбищной аквакультуры. Последний день приема заявок — 27 сентября.

Организатором торгов выступает Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки расположены в Куртамышском и Сафакулевском районах, а также в Белозерском, Лебяжьевском и Макушинском муниципальных округах.

Площадь предлагаемых акваторий — от 17,4 до 60 га. Стартовая стоимость лотов составляет от 14 тыс. до 48 тыс. рублей.

Часть этих РВУ уже выставлялась на торги зимой и весной.

Аукцион планируется провести 3 октября в Тюмени. С победителями заключат договоры сроком на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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