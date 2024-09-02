Рыбопромышленники Амура надеются на осеннюю кету

Осенняя кетовая путина на Амуре стартовала со слабых подходов. Однако рыбаки надеются на дальнейшее улучшение промысловой обстановки, рассказал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) Сергей Рябченко.

По итогам летней лососевой путины на Амуре и лимане в Хабаровском крае вылов горбуши превысил 1 тыс. тонн при прогнозе в 3,5 тыс. тонн. По летней кете из 2750 тонн прогнозного объема добыто свыше 2 тыс. тонн, отметил Сергей Рябченко.

«С 20 августа у нас стартовала осенняя путина, правда, пока вылов незначительный, порядка 200 тонн. Я думаю, что основной вылов впереди. Добыча идет в южной части Амурского лимана, также кету начали ловить плавными сетями вблизи поселков Маго Николаевского района и Тахта Ульчского района. Обычно хорошие подходы осенней кеты наблюдаются с конца августа — начала сентября. Общий прогноз у нас по осенней кете составляет 8,6 тыс. тонн, если вычесть из этого научный, любительский и традиционный вылов, то на долю предприятий останется порядка 5 тыс. тонн», — рассказал Fishnews глава ассоциации.

Он обратил внимание, что проблема браконьерства на Амуре не теряет актуальности. «С точки зрения охраны запасов предстоит еще работать и работать», — подчеркнул Сергей Рябченко.

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