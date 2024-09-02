В Северо-Курильске ликвидировали «кладбище кораблей»

На участке «Северо-Курильск» морского порта Невельск удалили и утилизировали 28 затонувших объектов в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».

Работы велись с января по август 2024 г. и выполнены на 100%, сообщили Fishnews в пресс-службе Росморречфлота со ссылкой на Администрацию морских портов Сахалина, Курил и Камчатки.

С места удаления и разделки затонувшего имущества металлолом вывозили автомобильным транспортом на специализированную металлобазу. Оттуда его перегружали на сухогруз «Виктор» для доставки в порт Корсаков и дальнейшей утилизации.

Росморречфлот является ответственным исполнителем по показателям и результатам федерального проекта «Генеральная уборка». В 2023 г. на Дальнем Востоке были подняты 88 затонувших судов.

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