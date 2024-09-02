Новые вызовы для аквакультуры рассмотрят в Санкт-Петербурге

На Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые пройдут в Санкт-Петербурге 17-19 сентября, большое внимание уделят аквакультуре. В программе научно-практический семинар, открытая дискуссия и международная конференция.

Научно-практический семинар намечен на 17 сентября. На этом мероприятии планируется обсудить, как максимально эффективно использовать в выращивании рыбы и морепродуктов изменения мировых экономических реалий и новые научные тренды.

Основные темы семинара — виды и технологии, корма, болезни объектов аквакультуры, а также взаимодействие рыбоводства с региональными экосистемами.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе оператора форума и выставки — компании Expo Solutions Group, участие в обсуждении примут ведущие эксперты из России, Китая, Турции и других стран. Среди спикеров — представители бизнеса и специалисты научно-исследовательских институтов, вовлеченные в разработку и применение нового оборудования, кормов и ветеринарных препаратов.

Семинар организует Федеральное агентство по рыболовству и Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Модератором выступит заместитель директора — руководитель Азово-Черноморского филиала ВНИРО Арсен Мирзоян.

Также 17 сентября пройдет открытая дискуссия «2035 год на пороге. Произойдет ли качественная трансформация аквакультуры России?». ESG обращает внимание, что рост индустрии рыбоводства сопряжен с рядом характерных особенностей.

Так, строительство новых заводов по производству кормов может не только обеспечить аквафермеров качественной продукцией, но и создать ее переизбыток. Изменение доли продукции аквакультуры в сетях ритейла и на торговых интернет-площадках неизбежно влияет на баланс спроса и предложения. Увеличение объемов выращиваемой продукции оказывает влияние на дикие популяции и на экологию в целом.

Ответы на эти вызовы поищут представители ключевых производственных предприятий сектора совместно с ведущими экспертами, специалистами ВНИРО, его филиала по пресноводному рыбному хозяйству и других научно-исследовательских институтов.

II Международная конференция «Цифровые тренды, умные технологии и реальные инновации аквакультуры» состоится 19 сентября. Участие ней примут эксперты, инноваторы и представители отрасли, которые поделятся лучшими практиками в автоматизации и цифровизации аквакультурных хозяйств и примерами успешной реализации профильных проектов.

На конференции обсудят следующие вопросы: мировой опыт цифровизации в рыбоводстве; развитие отрасли через цифровые инновации; цифровые технологии для повышения эффективности и устойчивости аквакультурных хозяйств; применение искусственного интеллекта и аналитики данных; управление ресурсами и экологические аспекты; развитие умных ферм и автоматизированных систем контроля.

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