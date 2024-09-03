Уловы лосося к сентябрю отстали от уровня 2022 и 2020 годов

Вылов тихоокеанских лососей, по данным на 1 сентября, составил 209 тыс. тонн. Это уступает показателям предыдущих четных лет.

На Камчатке рыбаки на отчетную дату поймали 127,6 тыс. тонн, из них горбуши — около 74,5 тыс. тонн. На восточном побережье добыто около 49,2 тыс. тонн тихоокеанских лососей, на западном — 78,4 тыс. тонн, приводятся данные в материалах Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

В Сахалинской области к началу сентября вылов составил 38 тыс. тонн. Основные объемы приходятся на Восточно-Сахалинскую подзону, там поймано порядка 28,9 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

В Хабаровском крае к началу осени промысловая копилка пополнилась 32,7 тыс. тонн красной рыбы. При этом на материковом побережье Охотского моря рыбаки взяли 23,7 тыс. тонн. Это основной район промысла лососей в регионе в последние годы. На Амуре сейчас открыта осенняя путина, но специалисты пока говорят о скромном начале.

В Магаданской области поймано 8,7 тыс. тонн, в Приморском крае — 1,8 тыс. тонн, на Чукотке — 302 тонны.

За тот же период 2022 г. было добыто в совокупности 226,5 тыс. тонн красной рыбы, в 2020 г. — 252,5 тыс. тонн, привели данные во ВНИРО.

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