ЦСМС рассказал о темпах перехода на отечественные решения в ТСК

С 1 сентября вступил в силу приказ Минсельхоза России, устанавливающий временные рамки для использования в технических средствах контроля на рыбопромысловом флоте станций «Инмарсат».

С началом осени вступили в силу новые правила оснащения судов техническими средствами контроля (ТСК) — приказ Минсельхоза от 13 мая 2024 г. № 250.

Документ регламентирует переход на российские спутниковые решения для передачи позиций судов, напомнили в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

В частности, станет обязательным использование для этих целей станций «Гонец», судовой аппаратуры автоматической идентификационной системы (АИС) и, по желанию судовладельца, VSAT-терминалов со спутниковыми маршрутизаторами для передачи позиций судов через российские спутниковые группировки «Ямал» или «Экспресс».

Обязательному оснащению техническими средствами контроля подлежат суда мощностью более 55 кВт и валовой вместимостью более 80 тонн, которые осуществляют прибрежное или промышленное рыболовство.

На сегодняшний день станции «Гонец» установлены на 631 судно. Дооснащению подлежат 405 судов. Комплектов оборудования достаточно для обеспечения потребности отрасли, сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

Переходный период, после окончания которого будут применяться только отечественные решения для передачи данных о местоположении судна, будет действовать до 1 января 2026 г.

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