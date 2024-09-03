АзНИИРХ создал новые программы-помощники для отраслевой науки

Сотрудники центра цифровизации рыбохозяйственных исследований Азово-Черноморского филиала ВНИРО разработали еще три программы. На каждую из них получено свидетельство о регистрации авторских прав в Росреестре.

Первой разработкой является программа анализа климатических изменений — расчет пространственно-временных полей корреляции. При помощи этой программы выполняется сопоставление пространственных климатических показателей и параметров промысла в Азово-Черноморском бассейне.

В ходе анализа показателей уловов хамсы в северо-западной части Черного моря и пространственных показателей температуры воды удалось установить достоверную закономерность. Она характеризует повышение уловов черноморской хамсы и рост многолетних показателей температуры моря, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Вторая разработка центра — усовершенствованная версия программы расчета приемной емкости зарыбляемых водоемов «Прием 2.0». Она позволяет выполнять прогноз возможного вылова и биомассы объектов ихтиофауны, а также рассчитывать необходимую численность выпуска молоди на основе его кормового потенциала водоемов.

Методическую составляющую программы успешно апробировали на ретроспективных данных о популяции русского осетра в Азовском море в условиях искусственного воспроизводства в период с 1985 по 2003 гг., обратили внимание во ВНИРО.

Третьей разработкой центра стала программа по управлению базой данных приемных емкостей водоемов. Эта программа при помощи веб-интерфейсов реализует механизм централизованного хранения, систематизации и программируемого доступа (для «Приема 2.0») к актуальным биотическим и абиотическим показателям водоемов, которые используют для расчета приемных емкостей акваторий.

В институте подчеркнули, что такие разработки позволяют значительно повысить надежность научных рекомендаций в области аквакультуры и динамики численности популяций. Кроме того, эти программы помогают увеличить познания о механизмах функционирования водных экосистем в условиях климатических изменений, отметили во ВНИРО.

Напомним, ранее специалисты АзНИИРХ разработали программу для математического моделирования переноса и осаждения взвеси в водных объектах, а также систему оперативного прогноза судового промысла.

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