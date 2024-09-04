Двое астраханцев ждут суда за опасную икру

В Астраханской области завершено расследование уголовного дела о нелегальной реализации щучьей икры кустарного производства. По данным правоохранителей, изъятая продукция была опасна для здоровья потребителей.

Астраханцев обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 238 и пунктом «а» части 4 статьи 171.1 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт опасной продукции без маркировки).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области, в марте обвиняемые приобрели щучью икру у неустановленных лиц и перевезли ее в квартиру в областной столице для дальнейшей переработки и сбыта в регионе.

Пресечь незаконную деятельность удалось во время проверочной закупки. По месту жительства и в машинах фигурантов нашли более 75 кг икры, расфасованной в пластиковые банки по 0,5 кг каждая, а также свыше 57 кг непереработанной рыбопродукции.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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