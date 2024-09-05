КРДВ предложила вспомнить опыт советского Госплана

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики собирается составить перечень приоритетных отраслей и план создания новый предприятий, в том числе в судостроении. С таким предложением гендиректор КРДВ Николая Запрягаев выступил на встрече Владимира Путина с модераторами ключевых сессий ВЭФ.

Руководитель КРДВ предложил составить перечень отраслей экономики, вносящих в ее развитие наибольший вклад, сообщает корреспондент Fishnews. При этом планируется проанализировать их инвестиционный потенциал и принять решения, открывающие возможности для вложений.

«Мы предлагаем создать такой производительный план развития сил Дальнего Востока, который будет совмещен и синхронизирован и с инфраструктурным обеспечением, и с созданием новых предприятий. Такую работу в свое время делал Госплан СССР», — заявил Николай Запрягаев на встрече президента с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.

Так, план организации новых предприятий корпорация считает важным подготовить для судостроения. Потребность в промысловом и грузовом флоте на Дальнем Востоке в горизонте до 2037 г., по словам Николая Запрягаева, превышает 330 судов.

«Это логисты, рыбопромышленники, грузоотправители различные, которым нужны от ледоколов до сухогрузов, танкеры, суда обеспечения стоимостью более 2,5 трлн рублей», — добавил руководитель КРДВ.

«Мы определим в этой работе, где и какие верфи необходимо построить», — сообщил он.

Владимир Путин отметил, что план создания новых предприятий нужно увязать с решением задач в области логистики и энергоснабжения.

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