Научно-технический центр по морской инженерии появится на острове Русский

На острове Русский в Приморье будет создан еще один инновационный научно-технический центр, заявил на пленарной сессии ВЭФ президент. Профилем нового ИНТЦ станут в том числе морская инженерия и биотехнологии.

Новый инновационный научно-технический центр на острове Русский планируется создать с участием ведущих компаний, отметил Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума.

Создание ИНТЦ предполагается на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщает корреспондент Fishnews.

Профилем нового центра, по словам президента, станут изыскания и практические решения в области морской инженерии, биотехнологий, биомедицины и других перспективных направлений.

«Я прошу коллег из правительства и Приморского края задействовать инструменты дальневосточной концессии для реализации проекта, а также продумать механизмы привлечения в этот центр ученых из других научных центров России, да и из других стран тоже», — поручил Владимир Путин.

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