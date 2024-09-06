Герман Зверев: Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Недооценка вклада отрасли в социально-экономическую жизнь регионов увеличивает риск неправильного управленческого решения, обращает внимание президент ВАРПЭ Герман Зверев. Он предлагает использовать для объективного учета три показателя.

4 сентября 1992 г. правительство Российской Федерации издало постановление № 708. Стартовала приватизация рыбного хозяйства. Вся послеприватизационная история этой отрасли в России — мучительный поиск равновесия в треугольнике «федеральный регулятор — регион — рыболовный бизнес», отмечает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

В статье для Fishnews он напоминает, что в 1990-е годы главными арбитрами кристаллизации рыбных активов были губернаторы, что сместило центр тяжести в треугольнике в сторону региональной власти. Начиная с 2007 г. в структуре рыбного хозяйства и в системе его управления происходят значимые изменения, баланс сил смещается в сторону федерального регулятора, одновременно усиливается влияние крупных рыбопромышленных холдингов.

Это шаг в правильном направлении, считает Герман Зверев. Однако он обращает внимание на два тревожащих последствия. Первое — у федеральной власти возникла своего рода аллергия к упоминанию региональных особенностей при настройке федерального рыболовного законодательства. Второе — федеральный регулятор и крупный бизнес зачастую используют исключительно бухгалтерскую оптику, в упор не видя социального измерения.

«Недооценка, а тем более неправильная оценка вклада отрасли в социально-экономическую жизнь регионов увеличивает риск неправильного управленческого решения. Такого, например, как «финансовая продразверстка» для пользователей рыболовных участков», — подчеркивает глава ассоциации.

Он напоминает, что федеральный регулятор установил обязательство для пользователей по участию в социально-экономическом развитии регионов. По мнению президента ВАРПЭ, это «изобретение велосипеда» — например, камчатские рыбаки и так держат на плечах экономику края.

Герман Зверев предлагает оценивать вклад рыбного хозяйства в региональную жизнь с помощью трех показателей. Первый — фискальный: налоговые платежи в бюджетную систему субъектов РФ. Второй — вклад в валовый региональный продукт. Третий — вклад отрасли в социально-трудовые отношения.

Автор статьи обращает внимание на проблемы со вторым показателем: Росстат не ведет отдельного статистического учета рыбохозяйственных видов деятельности, не ведет учета вклада рыбохозяйственного комплекса в судоремонт и портовое хозяйство, логистику и торговлю рыбопродукцией, судостроение и образование. Регионы же подсчитывают такие показатели по-разному.

«Только в том случае, если мы используем все три показателя, возможно достоверно и точно оценить вклад рыбной отрасли в социально-экономическое развитие регионов. Выверенный и точный (применительно к каждому рыбному региону) баланс в треугольнике «федеральный регулятор — регион — рыболовный бизнес» пока предстоит настраивать, и правильная статистика этому поможет», — резюмирует Герман Зверев.

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