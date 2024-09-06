Новости
За неполные два года авиакомпания «Волга-Днепр» смогла выстроить «рыбный мост», который позволяет доставлять рыбу и морепродукты в Москву, по России, а также наращивать экспортные поставки

О «рыбном авиамосте» расскажут на выставке в Питере

За неполные два года авиакомпания «Волга-Днепр» смогла выстроить «рыбный мост», который позволяет доставлять рыбу и морепродукты в Москву, по России и на экспорт. Своим опытом, а также логистическими решениями по доставке рыбы и морепродуктов сотрудники компании поделятся на Международном рыбопромышленном форуме и выставке, которые пройдут с 17 по 19 сентября в Санкт-Петербурге.

По данным Росрыболовства, за 2023 г. география рыбного экспорта расширилась с 60 до 80 стран. По итогам года объем поставок рыбной продукции на внешние рынки вырос на 9% — до 2,5 млн тонн.

Рост и расширение экспорта стимулируют развитие логистики. Считавшиеся экзотическими способы доставки продукции становятся нормой. В прошлом году один из крупнейших грузовых перевозчиков России — авиакомпания «Волга-Днепр» — запустила «рыбный авиамост». О том, что это за услуга, как она формировалась и почему именно сейчас стала востребованной, Fishnews рассказал генеральный директор авиакомпании Игорь Аксенов.

Генеральный директор авиакомпании «Волга-Днепр» Игорь АКСЕНОВ

В России рынок авиаперевозок рыбы и морепродуктов пока небольшой, он связан либо с импортом в Москву, либо с сезонными потоками с Дальнего Востока. Специалистам «Волги-Днепра» в решении некоторых вопросов пришлось стать первопроходцами. Например, выстраивать технологию поставки живого краба из Мурманска в Китай на отечественном рамповом самолете Ил-76ТД-90ВД.

«Вначале доставка была отработана на рейсах из Москвы в Китай. Первый рейс наши специалисты, да и сотрудники самого заказчика, отслеживали с особым волнением. Жесткий тайминг (краб мог находиться вне бассейнов только определенное количество времени), отсутствие информации о том, как он переносит высоту, — все это создавало дополнительные трудности. Но потери при перевозке оказались минимальными.

Успешный опыт был перенесен в Мурманск. Ил-76ТД-90ВД для полетов из этого аэропорта отлично подходит. Это рамповый самолет с люком, который, как трап, опускается сзади на поверхность земли. Погрузка самолета идет через этот люк, и специальное оборудование, такое как хайлоудеры, не требуется. Эта технология — спасение для небольших и средних аэропортов. Они не обладают специальной техникой для загрузки обычных грузовых самолетов.

А в багажниках узкофюзеляжных пассажирских самолетов много груза не увезешь. Да и существует риск отсутствия свободного места из-за большого количества багажа пассажиров», — подчеркнул Игорь Аксенов.

При этом Ил-76ТД-90ВД идеально зарекомендовал себя при отправке грузов из международного аэропорта «Шереметьево» в Москве, который оснащен хайлоудером и позволяет загрузить груз в течение 60–90 минут. Коробки с крабом комплектуют на PMC-палетах и загружают в самолет с применением стандартного хайлоудера. Весь процесс перевозки, начиная с комплектации груза в Москве и заканчивая доставкой конечному получателю в Китае, не превышает 32 часов, а деликатес остается свежим и сохраняет все вкусовые качества. При этом сотрудники авиакомпании тщательно отслеживают этап погрузки, чтобы минимизировать возможные повреждения коробок.

Весь процесс перевозки происходит с соблюдением международных стандартов IATA PCR (правила авиаперевозки скоропортящихся грузов) и IATA LAR (правила авиаперевозки живых животных) с поддержанием необходимого температурного режима

Два года кропотливой работы позволили организовать комплексный сервис, который включает в себя полный набор услуг рыбного логистического оператора. От «первой мили» до страхования грузов, приемки и таможенного оформления. Весь процесс перевозки происходит с соблюдением международных стандартов IATA PCR (правила авиаперевозки скоропортящихся грузов) и IATA LAR (правила авиаперевозки живых животных) с поддержанием необходимого температурного режима. Помогают в этом не только технические возможности самолета, но и специальное оборудование для транспортировки, например термобоксы или сухой лед.

Но услуги компании ориентированы не только на рыбу и морепродукты. Если есть необходимость срочно доставить образцы товаров, оборудования, запчастей, комплектующих и расходных материалов, то тут на помощь приходит международная экспресс-доставка до 4-х дней. А благодаря своему опыту в проектной логистике «Волга-Днепр» поможет оперативно доставить негабаритное и сверхтяжелое оборудование на завод или производственный объект.

Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и генеральный директор «Волга-Днепр» Игорь АКСЕНОВ у стенда компании на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге

ООО «Авиакомпания «ВОЛГА-ДНЕПР»
141411, Россия, г. Москва, Бизнес-парк Skypoint, Международное шоссе, 28Б, ст. 3
тел: +7 (8422) 590-059
тел: +7 (495) 755-78-36
факс: +7 (495) 755-68-51
e-mail: info@volga-dnepr.com
sales@volga-dnepr.com
mt.sales@vd.express
www.volga-dnepr.com

Полный текст статьи читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

Реклама

Задать вопрос редакции
НазадМетки: выставкадальний востоккитайкрабмосквамурманскросрыболовствострахование
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Денис КОЦЮК

Руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Денис КОЦЮК

Большая амурская экспедиция даст толчок для расширения наших работ

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Министр по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Рыболовные участки — важная для экономики нашего региона тема

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

С переоформлением участков для промысла связан ряд вопросов

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Судостроение, логистика, ритейл — для развития отрасли важна каждая сфера

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

За неполные два года авиакомпания «Волга-Днепр» смогла выстроить «рыбный мост», который позволяет доставлять рыбу и морепродукты в Москву, по России, а также наращивать экспортные поставки

«Рыбный авиамост» для российской продукции

3D-модель траулера проекта V68RSW «Пеленг»

Новый флот для новой России

Ежегодно предприятия Приморского края добывают более 800 тыс. тонн рыбы и морепродуктов

АРПП: 30 лет борьбы за отрасль

В честь Александра Акимовича компания «Океанрыбфлот» наименовала современный БАТМ «Министр Ишков»

Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

События

Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

В Приморском крае торжественно подняли флаг на краболове «Капитан Хазан»

Новое судно пополнит промысловый флот: «Антей» поднял флаг на краболове «Капитан Хазан»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.