О «рыбном авиамосте» расскажут на выставке в Питере

За неполные два года авиакомпания «Волга-Днепр» смогла выстроить «рыбный мост», который позволяет доставлять рыбу и морепродукты в Москву, по России и на экспорт. Своим опытом, а также логистическими решениями по доставке рыбы и морепродуктов сотрудники компании поделятся на Международном рыбопромышленном форуме и выставке, которые пройдут с 17 по 19 сентября в Санкт-Петербурге.

По данным Росрыболовства, за 2023 г. география рыбного экспорта расширилась с 60 до 80 стран. По итогам года объем поставок рыбной продукции на внешние рынки вырос на 9% — до 2,5 млн тонн.

Рост и расширение экспорта стимулируют развитие логистики. Считавшиеся экзотическими способы доставки продукции становятся нормой. В прошлом году один из крупнейших грузовых перевозчиков России — авиакомпания «Волга-Днепр» — запустила «рыбный авиамост». О том, что это за услуга, как она формировалась и почему именно сейчас стала востребованной, Fishnews рассказал генеральный директор авиакомпании Игорь Аксенов.

В России рынок авиаперевозок рыбы и морепродуктов пока небольшой, он связан либо с импортом в Москву, либо с сезонными потоками с Дальнего Востока. Специалистам «Волги-Днепра» в решении некоторых вопросов пришлось стать первопроходцами. Например, выстраивать технологию поставки живого краба из Мурманска в Китай на отечественном рамповом самолете Ил-76ТД-90ВД.

«Вначале доставка была отработана на рейсах из Москвы в Китай. Первый рейс наши специалисты, да и сотрудники самого заказчика, отслеживали с особым волнением. Жесткий тайминг (краб мог находиться вне бассейнов только определенное количество времени), отсутствие информации о том, как он переносит высоту, — все это создавало дополнительные трудности. Но потери при перевозке оказались минимальными.

Успешный опыт был перенесен в Мурманск. Ил-76ТД-90ВД для полетов из этого аэропорта отлично подходит. Это рамповый самолет с люком, который, как трап, опускается сзади на поверхность земли. Погрузка самолета идет через этот люк, и специальное оборудование, такое как хайлоудеры, не требуется. Эта технология — спасение для небольших и средних аэропортов. Они не обладают специальной техникой для загрузки обычных грузовых самолетов.

А в багажниках узкофюзеляжных пассажирских самолетов много груза не увезешь. Да и существует риск отсутствия свободного места из-за большого количества багажа пассажиров», — подчеркнул Игорь Аксенов.

При этом Ил-76ТД-90ВД идеально зарекомендовал себя при отправке грузов из международного аэропорта «Шереметьево» в Москве, который оснащен хайлоудером и позволяет загрузить груз в течение 60–90 минут. Коробки с крабом комплектуют на PMC-палетах и загружают в самолет с применением стандартного хайлоудера. Весь процесс перевозки, начиная с комплектации груза в Москве и заканчивая доставкой конечному получателю в Китае, не превышает 32 часов, а деликатес остается свежим и сохраняет все вкусовые качества. При этом сотрудники авиакомпании тщательно отслеживают этап погрузки, чтобы минимизировать возможные повреждения коробок.

Два года кропотливой работы позволили организовать комплексный сервис, который включает в себя полный набор услуг рыбного логистического оператора. От «первой мили» до страхования грузов, приемки и таможенного оформления. Весь процесс перевозки происходит с соблюдением международных стандартов IATA PCR (правила авиаперевозки скоропортящихся грузов) и IATA LAR (правила авиаперевозки живых животных) с поддержанием необходимого температурного режима. Помогают в этом не только технические возможности самолета, но и специальное оборудование для транспортировки, например термобоксы или сухой лед.

Но услуги компании ориентированы не только на рыбу и морепродукты. Если есть необходимость срочно доставить образцы товаров, оборудования, запчастей, комплектующих и расходных материалов, то тут на помощь приходит международная экспресс-доставка до 4-х дней. А благодаря своему опыту в проектной логистике «Волга-Днепр» поможет оперативно доставить негабаритное и сверхтяжелое оборудование на завод или производственный объект.

ООО «Авиакомпания «ВОЛГА-ДНЕПР»

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