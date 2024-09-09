Планы поддержки морзверобоев Чукотки озвучили на ВЭФ

Власти Чукотского автономного округа намерены масштабировать опыт села Лорино по глубокой переработке морского зверя. Обсуждается также целесообразность создания федеральной программы поддержки оленеводов и морзверобоев.

Эти инициативы озвучил губернатор ЧАО Владислав Кузнецов на сессии Восточного экономического форма, посвященной коренным малочисленным народам.

Глава региона отметил экономическую неэффективность традиционных для Чукотки оленеводства и морзверобойного промысла. Чтобы улучшить ситуацию, в оленеводческих и морзверобойных хозяйствах устанавливают цеха по глубокой переработке продукции. Губернатор заявил о намерении и далее «поступательно оснащать» эти предприятия, сообщает корреспондент Fishnews.

«Мы сейчас делаем это не очень быстро, потому что нужно выверить, как это должно технологически выглядеть, особенно с точки зрения морзверобойных хозяйств, потому что во многом культура переработки утеряна. Ее приходится воссоздавать. У нас большое хозяйство в Лорино. Там поставили первый цех по глубокой переработке, и вот год мы его модернизируем — для того, чтобы он был прообразом для дальнейшей установки цехов. В этом году мы уже будем ставить еще, и в следующем, и в оленеводческих хозяйствах — то же самое», — пообещал Владислав Кузнецов.

Он также предложил принять федеральную программу поддержки традиционных промыслов. «Мы это обсуждали с коллегами. На уровне федеральной поддержки, конечно, необходима отдельная программа в Минсельхозе по поддержке оленеводства и морзверобойного промысла. Потому что те меры, которые есть, лучше централизовать. С ними всем будет удобнее работать», — сказал губернатор ЧАО.

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