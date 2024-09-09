В Хабаровском крае поймали группу икорных браконьеров

Сотрудники Николаевской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры и правоохранители пресекли нелегальную добычу горбуши на реке Коль. Лосось ловили для заготовки икры — изъято более 1,3 тонны этого деликатеса.

Задержаны жители Николаевского района, сообщили Fishnews в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. В ведомстве обратили внимание, что Коль является путем нерестовой миграции.

Материалы прокурорской проверки направили в орган дознания. После их рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

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