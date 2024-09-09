Илья Якушев: Импортозамещение в инжиниринге — это огромный пласт работы

На российском рынке усиливается тенденция к снижению зависимости от иностранных поставщиков оборудования для рыбопереработки, включая судовые установки, отмечает гендиректор компании «Индустриальные решения» Илья Якушев.

После ухода с российского рынка части международных концернов компания «Индустриальные решения» смогла предложить своим клиентам достойную альтернативу благодаря накопленной экспертизе в таких направлениях, как промышленный холод и динамическая сепарация. По словам гендиректора компании Ильи Якушева, эти технологии находят широкое применение в производстве продуктов питания, включая рыбную промышленность.

Например, декантеры и сепараторы используются в рыбомучных установках и при производстве рыбьего жира. На морских судах с помощью сепараторов происходит очистка масел, топлива, льяльных вод. Установки для охлаждения различных жидкостей — чиллеры — применяются в системах передержки живого краба. Решения для заморозки рыбы востребованы и на береговых производствах, и на флоте.

Вопросом замещения технологического оборудования руководство«Индустриальных решений» плотно занималось с момента создания компании в апреле 2022 г. «Мы постоянно ездим на предприятия в Китай. Смотрим производителей холодильного, сепарационного, технологического оборудования. Выбираем очень тщательно и никогда не посоветуем нашим клиентам оборудование, в котором мы не уверены», —рассказал в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» Илья Якушев.

Помимо выстраивания отношений с производителями из стран Азии «Индустриальные решения» развивают и собственное производство в подмосковном Климовске, где происходит сборка модульных холодильных установок контейнерного типа и модульных сепарационных установок, изготовление щитов управления и силовых шкафов. Это позволяет компоновать линии с учетом пожеланий клиентов — под разные габариты помещений, разные технологические требования.

«Важно, что у нас есть возможность оборудование, произведенное, условно говоря, в Китае, доработать и скомпоновать непосредственно под задачи клиента. И самое главное, у нас есть квалифицированные софт-инженеры, которые могут написать программы, чтобы эта линия работала должным образом», — отметил гендиректор «Индустриальных решений».

В целом, по его словам, на рынке наблюдается тенденция к постепенному снижению зависимости от иностранных поставщиков, стремление уйти от привязки к их программному обеспечению. Со стороны рыбаков запрос на импортозамещение заметен даже в отношении флота, хотя раньше судовладельцы не горели желанием экспериментировать с судовыми установками от российских партнеров.

«Нас все чаще привлекают к работам по доукомплектованию судовых установок, пусть пока сравнительно небольшим, но главное, что мы уже зарекомендовали себя как надежного партнера в плане написания программ управления, пусконаладочных работ, поставки запчастей, обслуживания установок», — добавил Илья Якушев.

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