В судоремонт на Камчатке хотят привлекать со школьной скамьи

Для развития судоремонтной отрасли в Камчатском крае выстраивают модель взаимодействия школы, учреждений профобразования и предприятий. Знакомить учащихся с производством выразили готовность в «Рем-Нова ДВ».

Судоремонтная компания, Камчатский государственный технический университет и средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина заключили договор о сотрудничестве, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства края.

Связку «школа — среднее профессиональное образование, вуз — предприятие» планируется задействовать для развития инженерного образования.

Предполагается, что взаимодействие позволит провести работу по ранней профориентации среди школьников и привлечь внимание к важным для Камчатки специальностям.

«Рыбопромышленная отрасль активно развивается, идет строительство высокотехнологичных судов, которые будут требовать дальнейшего обслуживания и сервисного сопровождения. Поэтому на Камчатке начинает развиваться судоремонт, соответственно, возникает потребность в воспитании новых специалистов, — отметил генеральный директор «Рем-Нова ДВ» (группа «Норебо») Владимир Вальтер. — Если говорить в целом про «Норебо Холдинг», у нас уже есть опыт развития таких направлений и взаимодействия с образовательными учреждениями, поэтому определенный план уже есть, предложим его партнерам и начнем работать».

Предполагается, что ученики инженерных классов судостроительного профиля смогут наглядно познакомиться с производством и освоить азы выбранной профессии.

Камчатский государственный технический университет третий год сотрудничает со школой в рамках предпрофессиональной подготовки инженерной направленности.

«Количество выпускников 2024 года, проходивших предпрофессиональную подготовку в КамчатГТУ и поступивших в наш университет, составляет 15%. Поэтому для нас этот проект — это, конечно, прежде всего, профориентационная работа и поднятие престижа инженерных специальностей среди молодежи», — поделился ректор вуза Сергей Левков.

Школьники в результате обучения на базе КамчатГТУ не только знакомятся с университетом, современным оборудованием, преподавателями, но и получают первую рабочую профессию — «Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций», «Оператор трехмерной печати», отметили в пресс-службе.

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