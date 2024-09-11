За рыбалкой в Нижнем Поволжье усилили контроль

В Астраханской области начался осенний этап операции «Путина-2024». До конца октября правоохранительные и надзорные ведомства будут проводить мероприятия, направленные на борьбу с незаконной добычей и оборотом водных биоресурсов.

Оперативно-профилактические мероприятия «Путина» в Астраханской области проводятся ежегодно в периоды массового хода рыбы. Помимо подразделений региональной полиции в операции участвуют сотрудники погрануправления, Росгвардии, Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства и других надзорных ведомств. В их задачи входит выявление фактов незаконной добычи и сбыта рыбы, хищений из уловов добывающих предприятий, борьба с браконьерами и противодействие коррупционным преступлениям в сфере рыболовства.

Второй этап «Путины-2024» в регионе стартовал 10 сентября и продлится по 31 октября текущего года, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Астраханской области. В границах основных рыбопромысловых районов созданы мобильные оперативно-поисковые группы.

Подразделения региональной Госавтоинспекции и территориальных отделов полиции занимаются выявлением фактов перемещения браконьерских рыбы и икры за пределы области.

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