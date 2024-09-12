Двое жителей Камчатки получили сроки за «икорный» разбой

Елизовский районный суд Камчатского края рассмотрел два уголовных дела о разбое. Объектом хищения стала партия икры примерной стоимостью 8 млн рублей.

Преступление было совершено группой лиц в октябре 2023 г. Один из сообщников, уголовное преследование которого ведется по другому делу, запланировал разбойное нападение на грузовик с икрой. Он взял в сообщники других лиц, в том числе двоих фигурантов, дела которых рассмотрел Елизовский суд.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе суда, нападавшие соблюдали меры конспирации и применяли насилие, потерпевшим угрожали пистолетом и ножом, отобрали y них сотовые телефоны. Затем преступники перегрузили икру в автомобили и скрылись.

В ходе предварительного следствия фигуранты заключили досудебные соглашения о сотрудничестве со стороной обвинения. Суд учел наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Мужчины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Их приговорили к лишению свободы сроком на шесть лет шесть месяцев и пять лет соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговоры не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews