Океаническое рыболовство Южной Кореи теряет специалистов

В южнокорейском океаническом рыболовстве нехватка командного состава в скором времени может вызвать кризис, отмечают СМИ республики. По их данным, с 2013 по 2023 гг. количество специалистов, в том числе судоводителей и механиков, сократилось с 1,4 тыс. до 980 человек.

Причинами называют старение кадров и отток молодежи в другие страны, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно информации Корейского центра соцобеспечения и занятости моряков, более 82% специалистов командного состава уже отметили 50-летие, а количество молодежи младше 30 лет в отрасли едва дотягивает до 11%.

Кроме того, по данным Корейской ассоциации зарубежного рыболовства, как минимум 100 моряков, в том числе 52 капитана и 28 старших механиков, были наняты на зарубежный флот. В некоторых крупных компаниях за прошедшие два года к конкурентам из других стран ушло до 40% капитанов, которые обычно уводят за собой еще несколько членов экипажа. Причиной такого оттока кадров стали высокие налоги в Южной Корее.

Ситуация вызывает опасения у представителей отрасли. СМИ республики подчеркивают: если тренд продолжится, то число специалистов, способных вести эффективный промысел, уменьшится настолько, что продуктивность южнокорейского океанического рыболовства будет подорвана.

По подсчетам ассоциации, в следующем году дефицит кадров на судах океанического промысла достигнет 961 человека, но на рынке труда будет доступно только 659 соискателей. Если желающих на еще примерно 300 вакансий не найдется, то управлять судами придется пенсионерам.

Дефицит кадров влияет и на обновление флота, отмечает пресса. Компании не готовы вкладываться в строительство новых судов, опасаясь, что ими некому будет управлять. В результате с 2000 по 2023 гг. число судов океанического флота сократилось с 535 до 201 единицы. Представители некоторых предприятий даже говорят о возможной необходимости начать продавать флот.

Также наблюдается проблема с подготовкой кадров: из всех выпускников девяти рыболовных колледжей и шести университетов страны только 5% в итоге поднимаются на борт рыболовного судна после получения соответствующей лицензии. Чтобы исправить ситуацию, некоторые учебные заведения решили привлекать студентов из других государств.

Представители отрасли обратились к правительству с предложением разрешить работу иностранных специалистов на южнокорейских судах океанического рыболовства. Однако пока республика не является членом Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (Конвенции ПДНВ), которая позволяет признавать лицензии моряков из других стран.

Ранее на рассмотрение южнокорейского парламента подавались законопроекты с поправками к закону об экипаже судов, чтобы позволить специалистам из стран — участниц конвенции, работать на флоте республики. Но инициативы не нашли поддержки нужного числа депутатов.

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