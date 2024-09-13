На Камчатке перехватили большой груз браконьерской икры

В Камчатском крае сотрудники Госавтоинспекции обнаружили в остановленном грузовике более 240 кг красной икры без документов. Нанесенный экологии ущерб, по данным правоохранителей, превысил 10 млн рублей.

Ценный груз перехватили в Мильковском районе. Как сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России, икра была расфасована в 13 куботейнеров.

«Выяснилось, что местный житель в прошлом году во время путины незаконно вылавливал рыбу лососевых пород и добывал из нее деликатес с целью последующей продажи. Для перевозки нелегальной продукции он пользовался услугами водителя», — рассказала официальный представитель министерства Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов).

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