На реке Большая лососевая путина закроется с 16 сентября

В бассейне реки Большая на Камчатке с 16 сентября будет запрещена добыча тихоокеанских лососей и гольцов. Мера вводится для промышленного, традиционного рыболовства и любительского лова сетями.

Такое решение приняла региональная комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно протоколу заседания, были учтены рекомендации Камчатского филиала ВНИРО, Северо-Восточного теруправления Росрыболовства и Северо-Восточного филиала Главрыбвода.

Руководитель КамчатНИРО Нина Шпигальская рассказала о снижении интенсивности хода кижуча на Большой и о необходимости обеспечить оптимальное заполнение нерестилищ.

Напомним, в остальных районах края промышленное, традиционное рыболовство тихоокеанских лососей и гольцов, а также их любительский лов сетями закроются с 30 сентября.

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