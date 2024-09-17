На Смоленщине «приняли» контрабандную форель

В Смоленской области таможенники совместно с погрануправлением пресекли контрабанду 2,1 тонны радужной форели. Стоимость продукции превысила 2,5 млн рублей.

Автомобиль под управлением гражданина Белоруссии остановили в районе деревни Лубня. В ходе досмотра грузового отсека таможенники обнаружили пенопластовые ящики с рыбой, обложенной льдом. Страна происхождения продукции не определена, какие-либо сопроводительные документы, в т.ч. ветеринарный сертификат, отсутствовали, сообщили Fishnews в пресс-службе Центрального таможенного управления.

Экспертиза показала, что рыба относится к семейству лососевых, вид — форель радужная.

«Поскольку незаконно перемещаемый товар входит в перечень стратегически важных ресурсов, а его стоимость по оценке эксперта составила более 2,5 млн рублей, Смоленская таможня в отношении водителя возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ», — рассказал начальник Смоленской таможни Рустам Якубов.

Сейчас по этому уголовному делу сотрудники отделения дознания таможни проводят предварительное расследование.

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