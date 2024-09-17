Лов краба на Западной Камчатке снова планируют сдвинуть на осень

В 2025 г. регулятор вновь собирается разрешить промысел камчатского краба в северной части Западно-Камчатской подзоны только в осенний сезон. Запрет на добычу будет действовать с 1 января по 15 сентября.

Проект приказа Минсельхоза, размещенный на портале regulation.gov.ru, предусматривает запрет на добычу камчатского краба в районе Западно-Камчатской подзоны к северу от параллели 57°40' с.ш.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ограничения промысла планируется ввести с 1 января 2025 г. по 15 сентября 2025 г. В этот период, согласно проекту, допускается только рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.

Аналогичные меры регулирования крабового промысла на Западной Камчатке уже вводились в 2023 г.

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