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Иран нарастил поставки рыбы и морепродуктов

Иран намерен побить свой рекорд по стоимости рыбного экспорта

Исламская Республика Иран наращивает экспорт рыбы и морепродуктов. По итогам иранского календарного года (он закончится 20 марта 2025 г.) планируется продать за рубеж до 300 тыс. тонн продукции стоимостью 700 млн долларов.

С таким заявлением выступил глава Иранской рыболовной организации (Iran Fisheries Organization, IFO) Хоссейн Хоссейни (Hossein Hosseini), сообщает корреспондент Fishnews.

Хоссейн Хоссейни отметил, что за первые пять месяцев иранского календарного года (с 21 марта по 21 августа) республика экспортировала рыбу, креветку и другие морепродукты в 45 стран. Ссылаясь на статистику Таможенного управления Ирана, глава IFO обратил внимание, что зарубежные поставки рыбной продукции за этот период выросли на 32% по объемам и на 24% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого календарного года.

По данным СМИ республики, в прошлом иранском календарном году общий объем рыбного экспорта составил 210 тыс. тонн, а общая стоимость — рекордные 650 млн долларов. Поставки осуществлялись на рынки 50 государств.

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