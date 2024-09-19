На три озера Башкирии приглашают аквафермеров

В Республике Башкортостан на аукцион выставили три озерных участка под пастбищную аквакультуру. Заявки можно подать до 17 октября.

Торги организует Волго-Камское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, все три рыбоводных участка расположены на озерах республики. Отметим, что РВУ на двух водоемах из списка уже предлагали рыбоводам.

Самый большой и дорогой участок нынешнего аукциона — в Бирском районе на озере Исяккуль. Размер этого РВУ составляет 83 га, стартовая стоимость — 664 тыс. рублей.

Второй участок площадью 3 га находится в Уфимском районе на озере Булашевское. Третий РВУ имеет площадь 1,3 га и расположен в Гафурийском районе на озере Шумайское. Начальные цены этих лотов составляют 24 тыс. и 10,4 тыс. рублей соответственно.

Аукцион планируется провести 29 октября в Самаре. С победителями заключат договоры на 25 лет.

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