Дело об икорной посылке расследуют в Калмыкии

В Республике Калмыкия полицейские выявили мужчину, который незаконно добыл черную икру и хотел сбыть ее москвичу. Товар должен был перевезти знакомый фигуранта, однако машину с ценным грузом задержали правоохранители.

Подозреваемый — житель поселка Цаган Аман. Как рассказали Fishnews в пресс-службе МВД по Республике Калмыкия, в апреле мужчина лесковой сетью выловил в Волге стерлядь и заготовил икру.

Деликатес он планировал продать жителю Москвы. Икру злоумышленник отдал своему знакомому для перевозки, но полицейские задержали машину в поселке.

В автомобиле находились две банки с черной икрой объемом 0,5 литров каждая. Общий вес изъятого деликатеса составил 813 г. Продукцию отправили на исследование.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ (нелегальная добыча водных биоресурсов). Ведется расследование.

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