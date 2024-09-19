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Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ поделился прогнозами развития ситуации на мировом рыбном рынке на пленарной сессии отраслевого форума в Санкт-Петербурге

Герман Зверев: Мировой рыбный рынок просел перед рывком вперед

В течение полутора-двух лет мировой рыбный рынок от спада перейдет к росту, считает президент ВАРПЭ Герман Зверев. При этом важную роль в изменениях играют передовые технологии, учитывающие состояние ресурсной базы и финансовую доходность.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников поделился прогнозами развития ситуации на мировом рыбном рынке на пленарной сессии отраслевого форума в Санкт-Петербурге. На этот раз оно было посвящено технологиям будущего в рыбном хозяйстве, сообщает корреспондент Fishnews.

В 1979 г. мировой рыбный рынок вышел на ценовой пик: усредненная стоимость одной тонны водных биоресурсов составляла 1490 долларов, рассказал Герман Зверев. Дальнейшая история отрасли, по словам главы ВАРПЭ, стала схождением с этого «ценового Эвереста».

Если отчистить стоимость одной тонны ВБР сейчас, то окажется, что она в три раза ниже, чем 45 лет назад, отметил Герман Зверев. И причина такого уменьшения — как раз в технологиях.

В сельском хозяйстве и пищевой промышленности тогдашние технологии будущего обеспечили долгосрочную ценовую стабильность для этих отраслей, а в рыбной промышленности они, по выражению руководителя ассоциации, стали компасом, который вел к краху.

Избежать его в свое время удалось по двум причинам. Первая — это включенность отрасли в мировую торговлю, что обеспечивает спрос на разные виды продукции. Второй фактор — технологии судостроения и промысла начали серьезно меняться: увязываться с состоянием водных биоресурсов и становиться более экономичными.

Нынешнее состояние мирового рыбного рынка президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников оценил как «временное проседание перед серьезным рывком вперед». В течение пары лет рынок съежился примерно на 5%. Логистические, производственные цепочки находятся в сложной ситуации. Однако, считает Герман Зверев, в течение полутора — двух лет мировой рыбный рынок от состояния спада перейдет к росту.

«Я думаю, что в горизонте от 2027 до 2029 года он с объема 181-182 млрд долларов подойдет к 195 и даже 200 миллиардам», — заявил руководитель ассоциации.

Усредненная стоимость рыбы, по его мнению, после короткого снижения доходности вырастет с нынешних 4,5 тыс. долларов примерно до 4,8-4,9 тыс. долларов за тонну.

Драйвером здесь послужат изменения, которые в том числе произошли в российском рыбной отрасли (а на сессии шла речь про строительство для отечественных предприятий высокотехнологичного флота), сказал Герман Зверев. Современный эффективный флот, технологии будущего, которые привязаны к сохранности водных биоресурсов и к финансовой доходности, будут серьезным фактором для оздоровления и развития мирового рыбного хозяйства, подчеркнул он.

Напомним, что Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 17 по 19 сентября. Медиахолдинг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

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