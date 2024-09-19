На Северном Каспии по-прежнему мало воблы

Специалисты ВНИРО провели ежегодный мониторинг ихтиофауны в северной части Каспийского моря. Отмечено, что численность воблы остается на низком уровне.

Сотрудники Волжско-Каспийского филиала института работали в первой половине сентября в мелководной зоне моря (до изобаты 6 м) на научно-исследовательском судне «Медуза».

В видовом составе уловов трала традиционно присутствовали полупроходные и речные виды рыб — лещ, карась, вобла, судак, густера, чехонь, жерех, рыбец, из морских рыб — сельди, бычки. На отдельных станциях встречались морские раки, на поверхности моря наблюдался каспийский тюлень.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, по всей исследованной акватории доминировал лещ, увеличилось количество неполовозрелого судака поколений 2022-2023 гг.

Молодь и взрослая часть популяции воблы встречалась эпизодически, ее численность остается на низком уровне, отметили специалисты.

В ходе работ ученые собирали гидролого-гидрохимический, эколого-токсикологический и гидробиологический материал.

Пробы доставлены в филиал для дальнейшей камеральной обработки. Результаты используют при оценке состояния запасов для разработки прогноза общего допустимого улова и рекомендованного объема вылова на 2026 г. А также для характеристики среды обитания водных биоресурсов.

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