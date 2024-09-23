Рыбаки Приморья поймали около 50 тонн кеты

К 20 сентября в Тернейском районе Приморского края добыто более 48 тонн кеты. В этом муниципальном образовании ловить кету разрешено в режиме промышленного рыболовства.

Данные о промышленном вылове кеты в Тернейском муниципальном округе приводит Приморское теруправление Росрыболовства. К 19 сентября добыча составила 48,9 тонны.

Объем вылова отстал от уровня 2022 г. на 13%, но опережает уровень 2023 г. на 30,7%, сообщили Fishnews в пресс-службе ТУ.

Согласно решению краевой комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб, в Тернейском округе вылов кеты разрешен с 15 августа по 10 октября, в Ольгинском и Лазовском — с 21 сентября по 25 октября. Промышленный вылов разрешен только в Тернейском округе, представители коренных малочисленных народов могут добывать этот вид лососей в Тернейском, Ольгинском и Лазовском муниципальных округах.

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