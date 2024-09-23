За промыслом на Нижней Волге следит наука

Специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО приступили к мониторинговым исследованиям на путине в Астраханской области. Пока рыбы не образуют крупных скоплений, но промысловики активно сдают уловы.

Осенний промышленный лов в Астраханской области начался 11 сентября. Ученые работают на водотоках и водоемах дельты и авандельты Волги, в том числе на рыболовных участках и рыбоприемных пунктах. Специалисты выполняют полный биологический анализ и проводят массовые промеры полупроходных и речных в рыб из промысловых уловов.

Первым в рейс ушло судно «Раскат», исследования проводятся на Белинском банке. Как рассказали Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ, начало осени характеризуется как теплое, полупроходные и речные рыбы пока не образуют крупных промысловых скоплений. Однако рыбаки уже с первыми днями осенней путины приступили к активной сдаче уловов.

В прибрежной зоне промысла в уловах секретов и сетей преобладает сом — более 30%, щука и карась вылавливаются практически в равных количествах — чуть менее 20%, доля сазана невысока и не превышает 15%. В уловах единично встречались лещ, окунь, красноперка, линь, жерех и густера.

В речной зоне промысла в уловах закидных неводов преобладают сом и жерех. Лещ и судак там пока встречаются в небольших количествах, ученые объясняют это биологическими особенностями видов.

Температура воды в реке составляет 15,3-15,5°С, в дневные часы возможен прогрев мелководий до 19-20°С, на мелководных участках авандельты идет интенсивное выхолаживание водной поверхности. С дальнейшим понижением температуры воды и продолжением нагонных ветров ожидается увеличение подходов судака и сазана в речную и прибрежную зону промысла, отметили специалисты.

20 сентября вышло в рейс научное судно «КС-36» для исследования качественной и количественной структуры популяций полупроходных и речных рыб, интенсивности промысла на Карайском банке авандельты Волги.

Здесь вместе с наблюдениями за промыслом и сбором биостатистического материала будет оцениваться интенсивность любительского рыболовства. К концу сентября наблюдается увеличение интенсивности рыбалки, обратили внимание специалисты.

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