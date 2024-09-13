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Осенний промысел в Астраханской области открылся 11 сентября. Фото пресс-службы КаспНИРХ

Астраханские рыбаки открыли осенний сезон

В низовьях Волги и прибрежной зоне Каспийского моря началась осенняя путина. По данным Волжско-Каспийского филиала ВНИРО, за три промысловых месяца астраханские рыбаки обычно осваивают около 40% годового вылова.

Осенний промысел в Астраханской области как в речной, так и в прибрежной зоне Каспийского моря открылся 11 сентября и продлится до 10 декабря. В этот период рыбопромышленные предприятия ведут добычу в основном полупроходных и речных рыб: леща, воблы, сома, сазана, щуки, судака, карася, густеры, красноперки, окуня, жереха и растительноядных видов рыб.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ, в весенний сезон 2024 г. рыбаки выловили около 22 тыс. тонн полупроходных и речных рыб. В осеннюю путину обыкновенно добывается около 40% годового вылова рыбы.

По оценкам ученых, при добыче в морской промысловой зоне в уловах будут доминировать сом, сазан, щука, среди «прочих пресноводных» — карась, красноперка, окунь и жерех. В реке Волге и ее водотоках будут преобладать судак, сазан и карась.

По квотируемым объектам промысла специалисты филиала ожидают наибольших уловов по сазану и судаку — за несколько лет популяции этих видов увеличились. В группе «прочие пресноводные» отмечаются повышенные уловы жереха, в последние годы для него складываются хорошие условия воспроизводства и кормовой базы.

Со второй декады сентября планируются выезды сотрудников филиала на внутренние водные объекты и в авандельту Волги для наблюдений за промыслом. Ученые будут собирать данные о качественной и количественной структуре популяций полупроходных и речных рыб и интенсивности их добычи.

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