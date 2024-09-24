Ответственный комитет рекомендовал доработать законопроект о «зарывашках» и шпроте

Комитет Госдумы по бюджету и налогам дал заключение на проект изменений Налогового кодекса, предполагающий снижение ставок сбора за промысел зарывающихся моллюсков и шпрота.

Законопроект «О внесении изменений в главу 25-1 части второй Налогового кодекса РФ» в июне передала на рассмотрение Госдумы группа сенаторов и депутатов, сообщает корреспондент Fishnews. Документ предусматривает снижение ставок сбора за пользование зарывающимися моллюсками — спизулой и корбикулой на Дальнем Востоке и шпротом на Балтике. При пересмотре ставок в 2022 г. показатели для расчета по этим промысловым объектам резко выросли.

Ответственный Комитет ГД по бюджету и налогам в заключении на проект отмечает, что при внесении два года назад изменений в Налоговый кодекс были проведены комплексный анализ действующих ставок и оценка их экономической эффективности.

Также в комитете ссылаются на вычеты при уплате сбора, «которые могут быть применены в 2024 г.», и заявляют о необходимости дополнительно проанализировать итоги уплаты сбора с учетом всех факторов, влияющих на рентабельность добычи, «в целях дальнейшей выработки оптимальных решений по установлению ставок сборов».

В заключении говорится, что правительство Российской Федерации, Счетная палата и Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам не поддерживают принятие законопроекта.

Также сообщается, что в комитет Госдумы поступило письмо инициаторов рассмотрения законопроекта, чтобы была возможность доработать документ с учетом предложений рыбодобывающих организаций и региональных властей.

В связи с этим комитет рекомендовал авторам доработать проект закона и направить его на имя председателя ГД.

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