АзНИИРХ предложил промысловикам способы борьбы с медузами

Увеличение биомассы медуз в Черном и Азовском морях негативно влияет на промысел, отмечают специалисты ВНИРО. Для снижения этого пагубного воздействия ученые рекомендуют использовать специальные отбойники и усовершенствованные орудия лова.

Их разрабатывают сотрудники отдела «Керченский» Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

Наиболее сильно от воздействия медуз страдают ставные невода для добычи хамсы, тюльки, атерины, барабули, ставриды, саргана, сельди, пиленгаса, кефалей, смариды, луфаря и других видов рыб. Эти орудия лова устанавливают в прибрежной зоне (в бухтах, заливах, лиманах на мелководье), где отмечается массовое скопление медуз. Оно мешает нормальному движению рыбы в садок и приводит к низким уловам. Иногда промысловики и вовсе снимают невода и пережидают нашествие, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Ученые предлагают рыбакам применять отбойники медуз, которые задерживают значительную часть этих животных и уводят их подальше от орудий добычи.

Также сотрудники филиала разработали усовершенствованный ставной невод, отделяющий медуз от основного объекта лова. При этом можно отдельно выбирать рыбу и прилов медуз, отметили ученые.

Специалисты считают, что такие меры помогут повысить эффективность промысла в условиях массового развития медуз.

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