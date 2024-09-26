Пошлина на вывоз рыбы в октябре будет выше

Минэкономразвития опубликовало информацию о ставке в октябре вывозной таможенной пошлины на товары, для которых этот показатель увязан с курсом доллара. Это в том числе продукция из рыбы и морепродуктов.

Ставка вывозной таможенной пошлины на товары, указанные в пункте 1 постановления правительства от 21 сентября 2023 г. № 1538, на период с 1 по 31 октября 2024 г. составит 5,5% от таможенной стоимости. Такое решение опубликовало Минэкономразвития, сообщает корреспондент Fishnews.

До этого в течение трех месяцев — с июля по сентябрь ставка таможенной пошлины держалась на уровне 4,5%.

Гибкие экспортные пошлины, привязанные к курсу доллара к рублю, правительство ввело с октября 2023 г. Власти объяснили такое решение необходимостью защиты внутреннего рынка. В список товаров, на которые распространили регулирование, попал целый ряд позиций, в том числе продукция из рыбы и морепродуктов.

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